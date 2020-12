Al termine del match perso contro il Palermo per 2-0, l’attaccante della Casertana, Castaldo, ha rilasciato alcune dichiarazioni: «Partita difficile, presi dall’ansia dalla questione covid. Siamo arrivati rimaneggiati, con delle assenze pesanti. Il campo era pesante, il Palermo è una squadra molto fisica, con qualche uomo in più sarebbe andata diversamente. Dobbiamo state tutti molto attenti. Dobbiamo stringere in denti. Sul contatto in area di rigore, l’arbitro poteva anche fischiare perchè lui non ha preso assolutamente la palla. Oggi arbitraggio un po’ da rivedere. Buschiazzo era andato lì per tranquillizzare gli animi ed è stato cacciato fuori. Bisogna stare più attenti, oggi hanno sbagliato un po’ di decisioni».

Ecco il video integrale delle sue dichiarazioni: