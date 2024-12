Caserta presenta Catanzaro-Salernitana: «Meritiamo punti in più»

Alla vigilia della sfida tra Catanzaro e Salernitana è intervenuto il tecnico dei padroni di casa Caserta per presentare la sfida:

«Veder sfuggire una vittoria che per noi significava tanto, all’ultima azione, sicuramente lascia l’amaro in bocca. Peccato, c’è mancato poco, avremmo dovuto essere bravi nella gestione subito dopo il gol e ne abbiamo parlato tra di noi, però non voglio più parlarne. Per me il derby aveva un significato particolare, più di qualche ‘pseudo-tifoso’ o giornalista, coloro che attendono solo il momento opportuno per criticare. Occorre semmai analizzare tutto il percorso, eccetto Cesena e quei dieci minuti di Cosenza! Da domani, con l’avvio del girone di ritorno, inizia un altro campionato e questa squadra ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Cosa voglio? Qualche vittoria in più, mantenendo le prestazioni fin qui offerte, all’altezza delle nostre qualità e della piazza. Accantoniamo tutto, il derby è passato e ne riparleremo nella settimana che precede il ritorno, a marzo. Affronteremo una squadra che aveva obiettivi diversi rispetto all’attuale posizione di classifica. Dovremo approcciare bene, chiedo alla squadra una reazione di rabbia, contando sull’aiuto del pubblico per chiudere bene l’anno. Non è facile affrontare chi vive un periodo di difficoltà, lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle col Frosinone, ad esempio. Vi è sempre un motivo d’orgoglio in più per superare il momento».