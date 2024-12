Colantuono presenta Catanzaro-Salernitana: «Il momento è delicato»

Alla vigilia della sfida tra Catanzaro e Salernitana è intervenuto il tecnico dei granata Colantuono per presentare la sfida:

«Non c’è stato molto tempo per avvicinarci alla partita ma questo vale per tutti, visto il calendario ravvicinatissimo che il campionato propone. Il momento è delicato ed ovviamente nessuno è contento del rendimento, compreso il sottoscritto. Non dobbiamo stare troppo a rimuginare, è importante concentrarsi al massimo, fare punti e terminare bene un 2024 sicuramente avaro di soddisfazioni. La classifica attuale non ci aiuta, è insoddisfacente, direi pure un po’ troppo rispetto a ciò che fin qui questo gruppo ha espresso ed avrebbe meritato. Se non abbiamo raggiunto una posizione tranquilla finora, la responsabilità è nostra in primis. Occorre reagire e c’è bisogno di tanto sostegno incondizionato e meno elettricità nell’aria, altrimenti non si va lontano. Mi aspetto una reazione immediata dopo Frosinone, serve una prestazione importante, di orgoglio, di lotta al 100%.Sapere che anche per questa partita i biglietti per il settore ospiti sono stati polverizzati in poche ore, ci deve far comprendere una volta di più quale sia il peso di questa maglia e l’importanza della piazza. Il Catanzaro è in zona playoff ed è reduce da un pareggio nel derby calabrese: subire l’1-1 su rigore al sedicesimo minuto di recupero mette rabbia sportiva che poi si scarica sulla partita successiva. Tutto ciò, unito ad un ambiente caldo, aumenterà il coefficiente di difficoltà per noi. Conosco molto bene il collega giallorosso, Fabio Caserta. È stato mio giocatore ai tempi del Palermo. Ho ribadito ai miei ragazzi che servirà dare tutto ed il gruppo c’è. Recuperiamo qualche pedina importante, bisogna riuscire a portare a casa un risultato positivo che sarebbe fondamentale prima della sosta».