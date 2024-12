Inzaghi presenta Sampdoria-Pisa: «Affrontiamo squadra temibile»

Alla vigilia della sfida tra Sampdoria e Pisa è intervenuto in sede di conferenza stampa il tecnico Inzaghi per presentare la sfida:

«È l’ultimo sforzo dell’anno. Sappiamo di andare in un grande stadio contro una squadra molto forte. Al di là della classifica conosciamo bene il valore della Sampdoria. Era una delle favorite alla vigilia, hanno avuto delle vicissitudini ma resta una squadra temibile. Basti pensare agli attaccanti che hanno. Proprio per questo motivo dobbiamo prepararla al meglio. Speriamo di aver recuperato tutte le energie, domani farò le valutazioni. Speriamo di fare una grande gara. In un campo così ci vorrà il miglior Pisa. Siamo orgogliosi di andare a Genova con la nostra classifica attuale- Difficile capire se faremo turn over, dobbiamo aspettare la rifinitura per capire chi mi dà più garanzie. Chi partirà dalla panchina potrebbe darci qualcosa in più nella ripresa. Questo gruppo mi fa pensare che non esiste una formazione base ma esistono i momenti. Abbiamo sfruttato i momenti migliori di diversi giocatori. Preferisco dare continuità a chi è in forma, soprattutto nel reparto arretrato dove possiamo cambiare chiunque e chi viene chiamato in causa fa sempre bene. Lo stesso vale per l’attacco. Penso che come ogni squadra abbiamo dei giocatori cardine ma abbiamo cambi all’altezza. I cali di concentrazione? Ci siamo già passati quando dopo la grande partita con il Bari siamo usciti sconfitti da Modena. non siamo stati gli stessi ma è altrettanto chiaro che non possiamo sempre essere perfetti. La nostra crescita passa anche da questi step. Con la Sampdoria non voglio passi indietro. Giocare a Marassi contro quel pubblico, e una squadra così forte, se non sei al top rischi di fare una brutta fine. Io però mi fido dei miei giocatori e sono convinto che faranno una grande partita».