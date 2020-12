“Dobbiamo stare molto attenti i virus mutano e quindi non c’è nulla di anormale, questa variante è molto più contagiosa ma non dobbiamo farci prendere dal panico. Vaccino adatto per neutralizzare la nuova variante? Quasi sicuramente sì, al momento ci sono informazioni che ci fanno dire questo, ma saranno i dati clinici a farci capire quanto sarà pericolosa questa nuova forma di virus”. Queste le parole del virologo, Antonio Cascio, rilasciate ai microfoni di “Gds.it” in merito alla nuova variante del Coronavirus.