“Cartellino blu”, la FIFA frena: «Sperimentazione a livelli più bassi»

L’ipotesi “cartellino blu”, ovvero l’ingresso di una nuova sanzione che prevede l’espulsione temporanea di un calciatore dal campo, prende sempre più piede.

La Football Association avrebbe proposto, come terreno di sperimentazione, la prestigiosa FA Cup. Ma il massimo organo del calcio mondiale ritiene che sia un salto troppo grande. Come si legge dall’account ufficiale del massimo organo del calcio mondiale, la sperimentazione per l’espulsione temporanea è prevista in una competizione meno prestigiosa rispetto alla coppa nazionale principale del Regno Unito. Non dunque una frenata definitiva dalla FIFA ma bensì una modalità differente di sperimentazione. Di seguito la nota:

“La FIFA desidera chiarire che le notizie sul cosiddetto “cartellino blu” ai livelli d’élite del calcio sono errate e premature – si legge -. Qualsiasi sperimentazione di questo tipo, se implementata, dovrebbe limitarsi a testare in modo responsabile e a livelli più bassi, una posizione che la FIFA intende ribadire quando questo punto all’ordine del giorno sarà discusso all’AGM dell’IFAB il 2 marzo”.