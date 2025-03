Carrarese-Cremonese, Calabro: «Serve più malizia nel finale»

La Carrarese ha accarezzato l’impresa contro la Cremonese, portandosi in vantaggio prima di essere raggiunta nel finale. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca, ma che, secondo Antonio Calabro, certifica la crescita della squadra.

«Meglio che non dica al 100% quello che penso in questo momento. Ci siamo fatti rimontare in due partite sempre allo stesso minuto, dobbiamo migliorare su questo aspetto. A noi i punti servono come l’oro, serve più malizia nel finale, come fanno le altre squadre quando giochiamo fuori casa» ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa.

Calabro ha poi analizzato il match, sottolineando la buona prestazione dei suoi contro una delle squadre più forti del campionato:

«A livello tecnico avevamo di fronte la squadra più forte della Serie B. Eravamo riusciti a ribaltarla già nel primo tempo, ma ci sono mancate forze ed energie nel finale. Commettiamo errori nei dettagli che non possiamo permetterci, ma avere rammarico per un pari con la Cremonese vuol dire che abbiamo fatto una grande prestazione».

Infine, un commento sulla gestione delle sostituzioni e sulla fatica nel finale:

«La Cremonese ha un palleggio incredibile, ti costringe a fare una partita fisica di altissimo livello per tutti i novanta minuti. Ho dovuto valutare bene i cambi perché diversi giocatori avevano finito le energie, ma il gol non è arrivato dalla zona di Zuelli, poi sostituito con Milanese».