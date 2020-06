Scoperto il movente della sparatoria di ieri sera a Carini. Il motivo, come riporta “Ilsicilia.it”, sarebbe una lite tra due ragazzi avvenuta nei pressi dall’abitazione di un pregiudicato con precedenti per droga. Un uomo, si sarebbe presentato per chiedere conto di una lite che i rispettivi figli avevano avuto nei giorni scorsi. La discussione si sarebbe fatta animata e il padrone di casa avrebbe preso la pistola e fatto fuoco. I carabinieri hanno fermato i responsabili.