«Sono felicissimo di esser qui a Potenza. Mi sento veramente orgoglioso. Viviamo certamente una situazione di difficoltà. La squadra ha bisogno di acquisire autostima, non deve aver paura di giocare.

A Torre del Greco contro la Turris non sarà una partita facile ma in questi giorni ho conosciuto un bel gruppo di calciatori che mi segue ed ha voglia di risalire la china. Ho quasi 900 panchine sulle spalle, ho l’esperienza giusta per subentrare in una situazione del genere su una panchina importante come quella del Potenza. I risultati che ho ottenuto negli ultimi sei anni sono sotto gli occhi di tutti.





I giocatori del Potenza sanno che dovranno lavorare tanto e bene e ritengo che il parco calciatori sia buono. Però voglio anche precisare che qui ho trovato una società, giovane, seria ed ambiziosa. Cercherò di schierare una squadra più equilibrata già a partire da domenica al “Liguori”. I calciatori devono capire che indossano una maglia molto importante. Prometto che andremo sempre oltre il limite della nostra fatica. Ci aspetta un calendario molto difficile è vero, ma non abbiamo nessuna paura». Queste le parole di Eziolino Capuano, nuovo allenatore del Potenza, rilasciate alla conferenza stampa di presentazione.