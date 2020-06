“Mi preoccupa molto la situazione negli Stati Uniti con queste proteste che sono il sistema perfetto per amplificare l’infezione. Temo ondate multiple negli Stati Uniti. Il virus fa il virus e non fa la pandemia: dal suo punto di vista se ne sarebbe stato tranquillo nella foresta e non avrebbe fatto il salto di specie. Noi gli abbiamo permesso di salire in aereo e di diffondersi in tutto il pianeta. La pandemia si è generata perché viviamo in un sistema più veloce di quanto dovrebbe essere. Il virus si è diffuso in una settimana nei 5 continenti. Questo virus ci ha trovati tutti impreparati, non ce lo aspettavamo così contagioso, ma l’Italia di ora non è l’Italia di gennaio”. Queste le parole della virologa, Ilaria Capua, rilasciate ai microfoni di “La7” in merito alla situazione negli Stati Uniti.