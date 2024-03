Capolavoro Brescia: il poker a Corini riporta la zona playoff

L’edizione odierna di “Brescia Oggi” si sofferma sulla vittoria del Brescia contro il Palermo.

Quando si sta leggeri per un periodo, un pasto luculliano si gusta molto di più. Il 4-2 al Palermo, maturato al termine di un 1° tempo in cui i gol arrivano come le portate a un pranzo matrimoniale di lusso, rende sostanziosi i 3 pareggi contro Sampdoria, Reggiana e Ascoli. All’apparenza brodini, invece sono grigliate di carne o pesce: non pesanti ma sostanziose.

Sì, questo Brescia fa leccare i baffi. E Rolando Maran è uno chef che, con quel che ha in dispensa (non poco, in realtà), mischia sapientemente gli ingredienti e fa in modo che la clientela si alzi soddisfatta da tavola. Il conto, alla fine, lo pagano gli avversari, in questo caso il Palermo di Eugenio Corini.

E la classifica biancazzurra fa venire sempre più l’acquolina in bocca: scavalcate Modena e Cittadella, appaiate a 36 punti e in campo oggi in casa contro Cremonese e Pisa, è al 7° posto, in piena zona play-off. Soprattutto, con 10 gare ancora da giocare, è arrivato a 38 punti, a soli 2 dalla quota con cui la passata stagione era finito ai play-out.