Clamoroso, Lecco verso il Palermo: salta il ritorno di Foschi, resta Aglietti

Niente cambio in panchina per il Lecco, prossimo avversario del Palermo.

Come si legge su “LeccoChannelNews.it” dopo la nottata il patron Paolo Leonardo Di Nunno ha richiamato Domenico Fracchiolla e Alfredo Aglietti che, salvo altri clamorosi ribaltoni, nel pomeriggio saranno allo stadio per l’allenamento punitivo indetto dal proprietario.

Decisione clamorosa, in quanto il tecnico era già pronto a riprendere in mano la situazione, pur con il rebus staff da affrontare e risolvere in tempi brevi: a tal proposito è significativa la foto postata su Whatsapp nella mattinata odierna, con Foschi raffigurato in maglia bluceleste; verso le 8.30 il patron ha invece richiamato all’ordine la vecchia squadra. Appuntamento alle 14, dopo la partita dell’Under 17 tra Lecco e Udinese.