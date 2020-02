«Per me le ragazze dovrebbero giocare con le porte più piccole e i campi di dimensione ridotta. A Basket le donne giocano con i canestri più bassi rispetto agli uomini, come a pallavolo la rete più bassa. Ogni volta che c’è un tiro alto nel calcio femminile, il portiere va in difficoltà e per questo le ragazze tirano sempre dalla lunga distanza». Queste le parole di Fabio Capello, ex allenatore di Real Madrid e Juventus, rilasciate a margine della premiazione dei Laureus Awards in merito al calcio femminile.