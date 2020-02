«Qualcosa è arrivata anche qui a Roma. Seppur in maniera più attutita rispetto a Catania. Non è un segreto che i due presidenti si conoscano da tempo, sono amici, hanno lavorato insieme. Credo magari in un supporto ma è difficile che Lotito possa entrare all’interno del Catania in maniera ufficiale. Un altro rumors che gira parecchio nella capitale è invece che Lotito stia prestando soccorso al Messina. Di queste voci ne circolano tantissime. Si era parlato in passato anche di Rieti e Bari. Lotito è esperto conoscitore della materia. Senza troppe false illusioni io credo che Lotito lavori molto con diversi presidenti, soprattutto in chiave Salernitana. In caso di promozione in Serie A dei granata Lotito sarebbe costretto a lasciare la presidenza perchè non può tenere due squadre in A, allora sta dando un’occhiata altrove per vedere se c’è la possibilità di ripetere la stessa operazione fatta a Salerno. Catania è una piazza molto calorosa e seguita, ne avrebbe sicuramente da guadagnare». Queste le parole di Emiliano Bernardini, giornalista di “Il Messaggero” rilasciate ai microfoni di “Bella Sport” in merito a un possibile interessamento di Claudio Lotito alla società etnea.