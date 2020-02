Brutta vicenda per Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, che è stato coinvolto in un caso di abusivismo edilizio a Sant’Agnello in Campania. Secondo quanto riporta “Il Mattino” dopo le denunce presentate dal “WWF Penisola Sorrentina” e “Italia Nostra”, la procura di Torre Annunziata aveva aperto un fascicolo, continuando le ricerche si è scoperto che Fabio Quagliarella è socio di Antonio Elefante, ingegnere di Castellamare. Quagliarella non è iscritto al registro degli indagati al momento.