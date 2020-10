Continua a crescere il numero dei positivi nel Comune di Capaci. Dall’ultimo rapporto di aggiornamento comunicato dall’Asp al sindaco, Pietro Puccio, salgono a 30 i positivi da Covid-19, di questi solo uno è ospedalizzato) mentre sale anche il numero dei soggetti in isolamento fiduciario.

Ancora una volta – dice il primo cittadino – vi aggiorniamo sui contagi nel nostro paese ed ancora una volta siamo costretti a parlare di dati in costante peggioramento. Con altri quattro nuovi casi, il numero dei positivi al COVID-19 ha toccato ormai quota TRENTA, suscitando in noi tanto sgomento, tanta angoscia ma anche tanta amarezza. Tutti i soggetti positivi, tranne uno (ricoverato in ospedale), si trovano in isolamento domiciliare obbligatorio e, compatibilmente con la patologia accusata, le loro condizioni di salute non destano particolari apprensioni. Tutti ormai sappiamo quali siano i comportamenti virtuosi, prudenti ed intelligenti da mettere in atto per evitare la diffusione dei contagi. È necessario che ve lo ripetiamo ogni giorno, tutti i giorni? O forse preferite che, continuando così le cose, piuttosto che essere “consigliati vivamente” a determinati comportamenti, siate “obbligati stabilmente” a starvene a casa notte e giorno senza poter uscire, guardati a vista dall’esercito, impediti nei movimenti, anche per motivi di lavoro o strettamente necessari? Abbiamo l’obbligo di salvaguardare la salute di tutti, a cominciare dalla propria e, se ciò non fosse già un motivo sufficiente per imporci i comportamenti virtuosi che ormai conosciamo, dovremmo avere almeno il senso civico, la sensibilità, l’accortezza, il rispetto della salute altrui, che potrebbe essere messa seriamente a rischio dai nostri comportamenti scellerati ed incoscienti. Guardiamo negli occhi i bambini, gli anziani, le persone fragili e sofferenti che ci stanno intorno e proviamo a pensare solo per un attimo che, qualcuno di loro potrebbe rischiare la vita a causa della nostra superficialità e della nostra “leggerezza”; il rimorso ci accompagnerebbe per il resto dei nostri giorni e ciò sarebbe imperdonabile.



