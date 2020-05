Il comune di Capaci questa mattina ha dato il via alla pulizia del lungomare in vista della stagione estiva. Infatti secondo quanto riporta “Il Giornale di Capaci” oggi l’amministrazione comunale, gli operai Ato, la Protezione Civile Nopcea e l’associazione culturale per l’incremento turistico Palermo & Palermitani si sono messi a ripulire il lungomare.