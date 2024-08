Caos Taranto, anche Capuano verso l’addio: al suo posto Passiatore

Il Taranto FC si trova in pieno tumulto a seguito dell’annuncio di disimpegno immediato da parte del presidente Massimo Giove, in risposta alle polemiche legate alla ristrutturazione dello stadio ‘Erasmo Iacovone’, originariamente prevista in vista dei Giochi del Mediterraneo. Questa mossa ha scatenato una serie di eventi che stanno mettendo a dura prova la stabilità del club pugliese.

La decisione del presidente Giove ha avuto ripercussioni immediate all’interno della squadra. Tre giocatori chiave, Matteo Soncin, Andrea Schenetti ed Edoardo Pierozzi, hanno già abbandonato il ritiro estivo, un segnale evidente del crescente malcontento tra le fila del team. La situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi con la possibile uscita di scena del mister Ezio Capuano, il quale, nonostante un contratto valido per altri due anni, sembra essere vicino a rassegnare le proprie dimissioni.

Le dimissioni di Capuano rappresenterebbero un colpo devastante per il Taranto, quasi una “pietra tombale” sulla vicenda corrente, lasciando il club in uno stato di incertezza critica proprio alla vigilia della nuova stagione calcistica. La perdita dell’allenatore, unita all’esodo dei giocatori, pone seri interrogativi sul futuro immediato del Taranto, con possibili implicazioni a lungo termine per la sua competitività e organizzazione.

Questo scenario di crisi evidenzia non solo le difficoltà gestionali e strutturali interne al club, ma solleva anche preoccupazioni più ampie riguardo l’impatto che tali turbolenze possono avere sul morale dei giocatori e sulla fiducia dei tifosi. Resta da vedere come la dirigenza del Taranto affronterà queste sfide nei prossimi giorni, con la speranza di trovare una soluzione che possa stabilizzare il club e ricondurre la squadra verso una rotta più serena e produttiva.