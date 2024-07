Catania, si avvicina l’ex capitano del Palermo De Rose: trattativa ben avviata

Il Catania è attivamente impegnato nel rinforzare la propria rosa, con particolare attenzione al centrocampo. Le ultime indiscrezioni riportate da “Catanista.com” confermano che i rossazzurri stanno lavorando per assicurarsi le prestazioni dell’ex capitano del Palermo Francesco De Rose, un calciatore molto legato al tecnico Emanuele Toscano, sotto la cui guida ha già militato nella scorsa stagione a Cesena.

Francesco De Rose, 37 anni, è visto come un elemento chiave per il centrocampo del Catania, soprattutto per l’intesa pregressa con il mister, che lo ha più volte definito un giocatore fondamentale per i suoi schemi tattici. Attualmente, le trattative tra il club e il giocatore sono in uno stato avanzato, con segnali positivi che lasciano presagire un imminente accordo.