Di Marzio: “Spezia, dall’Empoli è in arrivo Degli Innocenti”

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, lo Spezia continua a muoversi in chiave mercato in entrata, mettendo gli occhi su un giovane calciatore di prospettiva.

Dall’Empoli è, infatti, in arrivo Degli Innocenti in prestito oneroso con diritto di riscatto. Si tratta di un centrocampista classe 2003 che andrebbe a rinforzare la mediana degli aquilotti. Nell’ultima stagione, Degli Innocenti, ha vestito la maglia del Lecco collezionando 29 presenze nel campionato cadetto.