Cosenza deferito dal TFN, il comunicato del club: “Fiduciosi di chiarire la nostra posizione nelle sedi opportune”

Dopo il deferimento da parte del TFN il Cosenza attraverso i propri canali ufficiali pubblica la seguente nota:

“La Società Cosenza Calcio, in merito alle notizie riguardanti il deferimento al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare per le contestazioni mosse all’indirizzo della Società stessa e alla rappresentante pro tempore all’epoca dei fatti contestati, comunica che, dopo aver immediatamente provveduto al riassetto dei quadri societari, si è tempestivamente attivata per far fronte a quanto segnalato ed è fiduciosa di chiarire la propria posizione nelle sedi opportune”.

FIGC: mancato versamento ritenute Irpef e contributi Inps. Cosenza deferito al TFN