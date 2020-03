L’emergenza Coronavirus ha mandato nel completo caos l’organizzazione delle partite di Serie A, 6 sono i match rinviati e ancora non si sa con certezza la data del recupero delle partite. Secondo quanto riporta il sito del noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, prende vigore in queste ore l’ipotesi slittamento, ovvero far giocare i match che sono stati rinviati nel prossimo weekend, in maniera tale da far slittare il 27esimo turno della Serie A. Così facendo la gara di cartello tra Juventus e Inter si giocherebbe lunedì 9 marzo a porte aperte, sempre se non dovesse peggiorare la situazione legata al virus che sta spaventando l’intera popolazione.