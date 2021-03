Acque agitate in casa Sambenedettese. Il videomessaggio del presidente Serafino, che ha incassato la replica dell’ex numero uno rossoblù Fedeli, non ha rasserenato l’ambiente.

Anche Maxi Lopez ha voluto raccontare il disagio vissuto dal gruppo rossoblù, attraverso una storia pubblicata sul proprio account Instagram: “Sono orgoglioso di essere il capitano della Samb e di un gruppo di calciatori che sta dimostrando l’attaccamento alla maglia con spirito di sacrificio e dedizione unica.





Ma proprio in quanto capitano mi corre l’obbligo di evidenziare le difficoltà e la poca chiarezza che il club sta vivendo in questo momento e come tale situazione sia divenuta pesante. Faccio appello a tutti quelli che hanno a cuore la Samb affinché sostengano i ragazzi che stanno buttando il cuore oltre ogni ostacolo. Sempre forza samba”.