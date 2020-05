I piccoli investitori della Roma vogliono fare causa a James Pallotta. Un gruppo di investitori che fanno parte parte di AS Roma SPV LCC (società che detiene il controllo indiretto di AS ROMA S.p.A., tramite la sua controllata NEEP ROMA HOLDING S.p.A) ha fatto partire un’azione presso la corte della Cancelleria del Delaware contro il presidente giallorosso che vorrebbe estrometterli dalla cessione del club giallorosso, “spazzando via” gli interessi dei membri di minoranza. Come riporta il portale Law360.com, l’azione – resa pubblica giovedì – è partita da Daniel Feldman e Jonathan Wyatt Gruber: gli amministratori delegati starebbero cercando di congelare questi piccoli investitori dal loro interesse economico.