Come già anticipato (CLICCA QUI), dopo l’esonero del tecnico Terranova, da Marsala arrivano conferme in merito alla dimissione di tutto il Cda. Si tratta del vicepresidente Mimmo Li Causi e dei dirigenti Bonafede, Picciotto, Russo e Vadalà. Situazione critica in casa Marsala, dove, oltre ai problemi legati al rendimento in campo, si fanno ancora più seri quelli in ambito societario.