L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul difficile momento del Marsala. Da ieri pomeriggio Nicola Terranova non è più l’allenatore della squadra: «Ho deciso tutto io – commenta il presidente Cottone – visto che dopotutto, fatture alla mano, sono io che ho sborsato i soldi nella scorsa stagione e che li sto sborsando in gran parte anche quest’anno. Non potevo ulteriormente tollerare e minimizzare quanto stava accadendo. Dall’arrivo di Terranova, malgrado i numerosi ingaggi voluti dal neo tecnico, la squadra ha fatto registrare una involuzione sul piano del gioco e una crisi di risultati che ci ha fatto scendere sempre più in basso. Per non dire – aggiunge Cottone – di tutte le bugie che sono state dette sul conto del nostro Balistreri, da due settimane messo fuori rosa con il tecnico che ha dichiarato che si trattava di una decisione della società. Niente di più falso. E la necessità da parte mia, adesso, per cercare di salvare il salvabile, di reintegrare il bomber in organico già a partire dalla trasferta che ci attende sul campo del Castrovillari, la squadra sulla quale fare la corsa per cercare di centrare la salvezza diretta». E si registrano i preannunciati abbandoni del general manager Arturo Vadalà, del vicepresidente Mimmo Li Causi, del presidente onorario Enzo Russo e dell’avvocato Tommaso Picciotto. «Non credevamo si potesse arrivare a tanto – afferma Vadalà – ma è successo. La squadra ultimamente, soprattutto ad Acireale e contro il Messina, aveva dato forti segnali di ripresa, aveva raggiunto con Terranova la quadratura del cerchio. Restiamo adesso senza guida tecnica e i ragazzi si sono allenati senza allenatore visto che non c’era nemmeno Gianluca Amato, il vice di Terranova. Siamo avvero dispiaciuti per i nostri tifosi».