Ecco il comunicato dell’Ufficio Stampa del comune di Marsala in merito all’incontro di ieri con l’Assessore Baiata per capire in che situazione societaria si trova il Marsala calcio:

“La domenica si gioca per la Città, per cui i gravi problemi del Marsala Calcio riguardano anche la Città e l’Amministrazione che la guida. Non possiamo tollerare oltremodo il silenzio della presidenza e chiediamo garanzie per il proseguo del campionato, anche per rassicurare giocatori e tifoseria”. È quanto afferma l’assessore Andrea Baiata che ieri sera, su delega del sindaco Alberto Di Girolamo, ha tenuto una riunione con la dirigenza della società calcistica lilibetana per affrontare talune problematiche che stanno creando apprensione sia nella squadra che in città. Al tavolo c’erano il vicepresidente del “Marsala Calcio” Domenico Li Causi e un altro componente del CdA, Mimmo Picciotto (entrambi dimissionari); mentre per il Comune, oltre all’assessore Baiata, il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano e il dirigente Giuseppe Fazio.

Presenti anche i responsabili dirigenziali della Società calcistica Arturo Vadalà e Francesco Genna, nonchè il capitano della squadra Maiko Candiano. Grande assente alla riunione, il presidente Domenico Cottone: “Non ha risposto né alla pec con la quale è stato invitato a questo incontro, né alle diverse telefonate che ho personalmente fatto nel corso della giornata”, afferma l’assessore Baiata, stigmatizzando un comportamento che non aiuta a rasserenare il clima che circonda il “Marsala Calcio”. Di danno all’immagine della Città ha parlato il presidente Sturiano, per il quale “un plauso va ai giocatori che continuano ad onorare il loro impegno, a fronte di una presidenza che latita, mostrando così di non volere risolvere i tanti problemi sul tappeto”. E di questi hanno parlato sia Li Causi che Picciotto, sottolineando innanzitutto che “continuano ad essere vicini alla squadra per senso di responsabilità” ed evidenziando altresì la grave situazione debitoria, inclusa quella nei confronti dei giocatori che – come confermato dallo stesso capitano Candiano – da ottobre scorso non percepiscono lo stipendio. Chiarita anche la questione “contributo istituzionale”. È stato il dirigente comunale Fazio a precisare che la seconda trance di 15 mila euro attende solo che il “Marsala Calcio” produca la necessaria documentazione: cosa che – ad oggi – non è avvenuta.