Juventus-Napoli ha gettato nel caos il calcio italiano, adesso la Figc potrebbe aprire un’inchiesta sul comportamento dei partenopei. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” potrebbe essere stato proprio il Napoli a richiedere all’Asl del protocollo, non partendo quindi per Torino. La Lega calcio adesso potrebbe far partire un’inchiesta sul Napoli che potrebbe non aver seguito le procedure di contenimento del virus.