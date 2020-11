Aurelio De Laurentiis difenderà in prima persona il Napoli davanti alla Corte sportiva d’Appello a seguito della sconfitta a tavolino contro la Juventus, inflitta per la mancata partenza della squadra di Gennaro Gattuso verso Torino per la positività di Piotr Zielinski ed Eljif Elmas.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il patron azzurro ribadirà di non essere stato lui a sollecitare l’intervento dell’Asl Napoli 2 Nord e della Regione Campania, bensì di non aver tentato ogni mossa per poter presenziare all’Allianz Stadium e disputare l’attesissimo match contro i bianconeri.