Continua a regnare il caos in casa Foggia. Stando a quanto riferito da “Antenna Sud”, il tecnico Vincenzo Maiuri, che ha da poco sostituito Eziolino Capuano, non si sarebbe presentato, assieme al suo staff, alla seduta pomeridiana di allenamento del Foggia. Pare che alla base della decisione ci siano delle incomprensioni con la società, probabilmente a legate al mercato condotto dalla squadra rossonera finora. Una situazione da monitorare con il Foggia che rischia di veder andar via il secondo allenatore della stagione, senza aver ancora debuttato in un gara ufficiale.