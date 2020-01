Nelle ultime ore si è scatenato una vera e propria bufera attorno al noto commentatore di Sky, Beppe Bergomi. Infatti, il motivo di tanto caos è legato ad un video che sta girando in rete dove Bergomi viene ripreso da un tifoso mentre fa un commento che non ha fatto di certo piacere ai tifosi Juventini: «L’importante è che non sei juventino». Inutile dire che le parole hanno fatto felici i tifosi nerazzurri ma molto meno quelli bianconeri. Ecco qui di seguito il video.