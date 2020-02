Notte fonda per l’Acr Messina che sta vivendo un periodo di caos societario e sul campo le cose non vanno meglio. La squadra peloritana non riesce a conquistare punti e la squadra inoltre sente la lontananza dei vertici societari. Secondo quanto riporta “Messinasportiva.it” inoltre ci sono stati alcuni ritardi accumulati nel versamento di alcune spettanze. L’Acr non è nuovo a queste vicende, dato che la stessa cosa è successa nelle due stagioni precedenti.