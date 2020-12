Slitta il fischio d’inzio del match tra Casertana e Viterbese. Stando a quanto comunicato dalla Casertana sul proprio profilo “Twitter”, l’ASL di Caserta è intervenuta presso lo stadio ‘Pinto’ per effettuare tamponi urgenti ad alcuni calciatori rossoblu che erano fra gli 8 in distinta e pronti a giocare, ma in stato febbrile.

