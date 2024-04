Canovi: «Movimenti dirigenziali? Potrebbero esserci cambi a Como, Catanzaro, Pisa e Palermo»

L’operatore di mercato Dario Canovi ha parlato ai microfoni di “TMW” rilasciando le seguenti parole in merito ad alcuni possibili movimenti dirigenziali tra le squadre di B.

Ecco le sue parole:

«Credo che Fabiani sia abbastanza tranquillo, come tutto il team Inter, la Roma dovrà prendere un direttore sportivo e potrebbe essere Modesto ma a Monza la maggior parte delle operazioni vengono fatte da Galliani. Probabilmente arriverà qualcuno all’Udinese. Come in B ci potrebbero essere tanti cambi, da Como a Catanzaro, Pisa, Palermo e così via. Promozione diretta? La B ci ha abituato fino all’ultima di campionato a tenerci col fiato sospeso. Il Como si è avvicinato al Parma, c’è una grossa lotta”.