Antonio Cannavò è stato assoluto protagonista di Acr Messina-Licata, sia in positivo che in negativo, con un goal siglato e un rigore sbagliato. Al termine del match ha parlato così: «Sono messinese e può fare solo piacere se il calcio a Messina torna a certi livelli ma ormai sono qui da due anni e sento mia questa maglia, questa è una seconda casa. Partita come altre anche se c’erano tanti amici allo stadio. Rigore sbagliato? Ha sbagliato anche Baggio figurati io…Partita persa da noi più che vinta da loro, adesso vogliamo fare più punti possibili. Voglio ripagare Massimino che è stato l’unico a puntare su di me. Io in Serie C? Rimango coi piedi per terra, sono un giocatore umile».