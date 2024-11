Canestrelli: «L’obbligo di vincere il campionato l’hanno squadre come il Palermo, non il Pisa»

In data odierna, mercoledì 20 novembre, il giocatore del Pisa, Simone Canestrelli, ha parlato in conferenza stampa sia sulle voci di mercato nei suoi confronti che dell’ottimo momento della squadra nerazzurra. Di seguito un estratto delle sue parole raccolte da CalcioPisa.it:

«Le voci di mercato fanno piacere, sono un riconoscimento del lavoro che sto facendo insieme alla squadra, ma sono concentrato su quello che dobbiamo fare. Adesso viene il difficile, dobbiamo confermarci dopo il buon inizio e non mi lascio distrarre da questi rumors. Dove mi vedo tra cinque anni? Non lo so. La mentalità è di fare il massimo di cosa uno può fare, lavoro ogni giorno per fare il massimo. Il sogno è di giocare stabilmente in Serie A. Quanto al campionato, non abbiamo l’obbligo di vincerlo, a differenza di altre squadre come Palermo, Cremonese, Sampdoria e Sassuolo. Non abbiamo la pressione che hanno altre formazioni e giochiamo liberi di testa seguendo quel che ci dice Inzaghi. A differenza dello scorso anno il mister è stato bravo a farci credere che quei risultati non rispecchiavano le nostre qualità e ci ha ridato fiducia. Inoltre è finalmente tornato l’entusiasmo attorno a noi, il calore del pubblico che era mancato e che ci ha fatto fare più fatica. Grande merito dei nostri risultati è della curva».