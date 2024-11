Sampdoria verso il Palermo: allenamento mattutino per gli uomini di Sottil. Il report

La Sampdoria continua la preparazione in vista del match della 14esima giornata in casa del Palermo, in programma domenica 17 novembre. Attraverso il proprio sito ufficiale, i blucerchiati hanno pubblicato il report sull’allenamento svolto in data odierna, mercoledì 20 novembre:

“Attivazione atletica, torelli, partitelle a pressione e mini torneo su campo ridotto. Mattinata ricca al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per la Sampdoria, alle prese con la preparazione alla trasferta di Palermo (ore 17.15). Domani, giovedì, i blucerchiati torneranno ad allenarsi nel pomeriggio agli ordini di Andrea Sottil e del suo staff”.