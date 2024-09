Candreva chiama, la Serie A risponde: ritorno in pompa magna per lui | Ecco dove giocherà

Il giocatore dopo la fine del contratto con la Salernitana è pronto a fare ritorno nel massimo campionato italiano: un club è vicinissimo.

La scorsa stagione ha visto come vincitore del nostro campionato la squadra la squadra Inter, ma come in tutte le storie c’è chi vince e chi perde. Frosinone, Sassuolo e Salernitana sono infatti retrocesse dando spazio a Como, Parma e Venezia.

Questa finestra di mercato ha visto vari calciatori del nostro campionato trasferirsi all’estero o addirittura restare a mani vuote ovvero svincolati. Molti nomi sono saltati agli occhi di tutti, profili come quello di Federico Chiesa e Riccardo Calafiori sono ormai lontani dalla nostra Serie A, altri invece sono ancora in cerca di una squadra.

Il mercato degli svincolati non si è ancora concluso e a tal proposito ci potrebbero essere delle sorprese che ci riporterebbero a rivedere alcuni reduci del nostro campionato indossare vesti di altre società. Tra i tanti nomi di rilievo che probabilmente rivedremo in campo in massima serie c’è Antonio Candreva.

L‘ex salernitana ha voglia di tornare in campo

Reduce da un mancato rinnovo con la squadra Salernitana Antonio Candreva è tuttora svincolato. Il calciatore ha voglia di tornare in campo e anche se all’età di 37 anni si sente ancora in grado di dare qualcosa.

Recentemente sono state rilasciate delle dichiarazioni dall’ex centrocampista dei granata del sud: ”Datemi una squadra, a quasi 38 anni vado come uno di 28”. Ascoltando tali dichiarazioni alcune società si sono fatte avanti mostrando interesse nei confronti del calciatore italiano, i club militano entrambi nel nostro campionato ed essendo delle neopromosse hanno bisogno di qualche rinforzo.

Parma e Venezia in combutta per Antonio Candreva

La scorsa stagione ha premiato le due società che ora si contendono il calciatore italiano. Il Parma sembra essere momentaneamente in vantaggio visto anche i risultati delle scorse giornate che hanno potato il club emiliano a vincere con una big del nostro campionato come il Milan per ben 2-1.

D’altra parte però potrebbe non esserci abbastanza spazio per Antonio Candreva che preferirebbe il club di Venezia avendo quindi più opportunità per entrare in campo. La trattativa è comunque ancora in atto con entrambe le squadre. Nelle prossime settimane sicuramente sapremo lasciare ulteriori dettagli sul futuro dell’ex giocatore di Inter, Juve e Lazio. Il tempo per tornare c’è, e il diretto interessato spera che qualcosa si muovi quanto prima.