Cacciato dai tifosi: lascia Roma definitivamente | Armadietto svuotato

Addio definito per il calciatore, complici anche i recenti disguidi con la piazza. A breve la firma sul contratto e le visite mediche.

La Roma ha ricominciato a guardare al calcio giocato. Dopo la chiusura di una intensa finestra di mercato infatti ora l’unica preoccupazione del club e anche dei tifosi dovrà riguardare il campo. In estate infatti sono arrivati diversi calciatori importanti, che hanno reso la rosa a disposizione di mister Daniele De Rossi ancora più forte e competitiva rispetto a quella attuale.

Allo stesso modo però è stata la volta anche per qualche addio. In particolar modo i calciatori che non rientravano tra i piani del club capitolino sono stati messi alla porta e piazzati in altre società. Ma è proprio sul fronte dei trasferimenti che le cose non si sono ancora concluse.

In particolar modo infatti un altro giocatore è pronto a fare le valigie e a lasciare la Capitale in maniera definitiva. Il diretto interessato a quanto pare ha già svuotato il suo armadietto in quel di Trigoria, ed è pronto a cominciare una nuova avvincente avventura. Una decisione presa però anche a causa della tifoseria, che lo ha praticamente cacciato dalla città eterna per una ragione da non credere.

Ecco chi lascia la Capitale

Nel corso degli ultimi giorni si è parlato con grande insistenza di un forte interesse del Galatasaray nei confronti di Nicola Zalewski. L’esterno polacco piace molto al club di Istanbul, che dopo Victor Osimhen vorrebbe assicurarsi un altro profilo di spessore assoluto che milita nella nostra Serie A.

Per quanto riguarda la posizione della Roma, in cambio di una proposta corposa la società della famiglia Friedkin cederebbe senza troppi rimorsi il giovane cresciuto nel settore giovanile. D’altro canto però c’è da capire la volontà dello stesso, che però per una ragione in particolare potrebbe accettare la destinazione.

Zalewski vuole andarsene dalla Roma?

Qualche tempo fa abbiamo sentito tutti le voci secondo cui Zalewski abbia fatto da talpa nello spogliatoio giallorosso, che hanno scatenato la reazione furente del giocatore, con tanto di denuncia dei suoi avvocati.

Questa storia non lo ha messo sotto una buona luce, e qualche tifoso addirittura lo ha bersagliato per le voci in questione. Anche per questa ragione dunque non è da escludere che il ragazzo possa accettare la chiamata del Galatasaray.