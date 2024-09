Pjanic vicino a Roma: ritorno ad un passo | La società ha già pronto il contratto

Miralem Pjanic “vede” di nuovo Roma: tuffo nel passato per il centrocampista, pronto a fare ritorno in Italia.

Alzi la mano chi non conserva memoria delle prodezze balistiche di Miralem Pjanic allo stadio “Olimpico” di Roma. Probabilmente sono davvero pochissimi coloro che hanno eseguito il comando, in quanto le giocate del “pianista” sono rimaste impresse nell’immaginario collettivo di tutti: appassionati, tifosi, addetti ai lavori.

La sua parentesi in giallorosso è stata contrassegnata da numeri importanti. Nell’arco di un quinquennio, il bosniaco di Tuzla non è riuscito nell’impresa di sollevare un trofeo, ma si è rivelato uno degli elementi più importanti della rosa romanista.

Con la compagine capitolina è sceso in campo 185 volte e ha messo a referto 30 reti, molte delle quali sono giunte direttamente da calcio piazzato, materia in cui il centrocampista è un vero maestro.

A Roma c’è chi ha parecchia nostalgia di lui, nonostante il suo successivo passaggio alla Juventus (club inviso alla tifoseria della Lupa). Ebbene, ora quella stessa nostalgia potrebbe essere spazzata via dal vento del calciomercato, in grado di regalare folate improvvise e totalmente inaspettate e, in questo caso, di avvicinare prepotentemente il giocatore – ancora una volta – alla Capitale.

Pjanic torna a Roma: club pronto ad accontentarlo

Il classe 1990, vecchia conoscenza del nostro pallone, starebbe valutando la possibilità di fare ritorno nel Belpaese. Il calciatore, che nell’ultima stagione ha militato tra le fila del Sharjah, squadra degli Emirati Arabi Uniti, attualmente si trova senza contratto e proprio il suo status di svincolato sta per rendere possibile un affare clamoroso e che conduce proprio dalle parti di Roma.

Pjanic è finito prepotentemente nel mirino del Frosinone, compagine di Serie B che vorrebbe da subito ritornare nella massima divisione calcistica del nostro Paese. Indubbiamente, l’innesto in squadra di un fuoriclasse del calibro del bosniaco potrebbe fornire un contributo decisivo in tal senso.

Miralem Pjanic al Frosinone: colpo clamoroso in Serie B

Se è vero che i ciociari navigano attualmente nelle acque della cadetteria, contesto che potrebbe incidere negativamente sulla volontà del giocatore di tornare in Italia, è altrettanto vero che proprio quest’ultimo ha sempre dichiarato di amare moltissimo Roma e di sentirsi come a casa propria. La lontananza geografica tra Frosinone e la Capitale è tutt’altro che abissale e consentirebbe a Pjanic e famiglia di ritrovare quei luoghi che li hanno coccolati per lungo tempo.

Proprio in virtù di questa considerazione, l’ex numero 5 della Juventus starebbe valutando con grande entusiasmo l’opzione gialloblù, stimolato anche dalla possibilità di rimettersi in gioco in un Paese che si nutre prevalentemente di calcio e nel quale ha trovato la propria consacrazione. La Serie A, d’altro canto, potrebbe distare soltanto pochi mesi, in caso di promozione…