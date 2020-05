Il Presidente del Campobasso, Mario Gesuè, nell’ultimo Consiglio di Amministrazione ha mostrato i bilanci e il nuovo progetto dei rossoblù, aumentando il capitale sociale a 90.000 euro. In attesa del prossimo Consiglio Federale e delle conseguenti decisioni che saranno prese anche dalla Lega Nazionale Dilettanti, il patron ha già avviato il suo nuovo programma partendo dalla conferma del tecnico Mirko Cudini e del Ds Stefano De Angelis. L’obiettivo è di rendere esplicito agli organi preposti che non bisogna soltanto tener conto della classifica al momento dello stop, per le eventuali decisioni sulle promozioni, ma considerare una serie di aspetti come il bacino d’utenza, lo stadio, la tradizione sportiva e non meno rilevante il bilancio economico.

Di seguito riportiamo il Comunicato Stampa della Società:

CB PARTECIPAZIONI SPORTIVE S.R.L., azionista di riferimento della Città di Campobasso SSD a RL, comunica che:

• Domenica 26 aprile scorso si è tenuta l’assemblea dei soci del Campobasso Calcio che ha deliberato di approvare e depositare i bilanci: al 30.06.2016; al 30.06.2017; al 30.06 2018, documenti mai depositati prima (attraverso un finanziamento soci di HALLEY HOLDING SA, CB PARTECIPAZIONI SPORTIVE S.R.L. ha quindi deliberato di ripianare le perdite pregresse di Euro 996.619,91 cumulate al 30.06.2019);

• Martedì 5 Maggio, presso lo studio del Notaio Eliodoro Giordano, è stata poi convocata l’Assemblea Straordinaria della società per un aumento del capitale sociale stabilito, dopo delibera, a Euro 90.000,00.

Il CAMPOBASSO CALCIO ha affrontato la crisi COVID – che ha sconvolto la programmazione di tutto il settore Calcio – sviluppando le strategie più opportune per mettere in sicurezza il club e renderlo ancora più stabile.

Sono diversi i “cantieri” su cui la società è al lavoro: le parole d’ordine sono programmazione e continuità, in primis con il Direttore Sportivo Stefano De Angelis e con il Mister Mirko Cudini ma anche nei confronti dell’intera rosa calciatori, nella consapevolezza di aver avviato un percorso straordinariamente virtuoso e foriero di successi.

Particolarmente importante è il dossier CATEGORIA: la società attende l’esito dell’Assemblea di Lega Dilettanti del prossimo 20 maggio per avere ufficialità in merito alla chiusura del campionato e alle scelte che verranno prese di conseguenza su classifiche e promozioni; e per avere così anche tutti gli elementi utili per poter saldare i rimborsi ancora pendenti agli atleti e allo staff.

“Abbiamo riacceso la passione di un’intera regione verso il calcio – commenta il patron Mario Gesuè – difenderemo perciò il valore del club e del nostro investimento. Siamo convinti di meritare la serie C. Pensiamo sia logico stilare una graduatoria dove il posizionamento in classifica sia solo uno dei parametri presi in considerazione; vanno opportunamente valutati per esempio il bacino d’utenza, lo stadio, la tradizione sportiva. La somma di più fattori renderebbe certamente più giusto il verdetto”.

Nel corso delle ultime settimane sono infine giunte notizie molto positive in merito alla sistemazione dello Stadio di Selvapiana. Nei prossimi giorni è in programma una videocall tra la società sportiva e il Comune di Campobasso per programmare il calendario dei lavori necessari.

Conclude Mario Gesuè: “Desidero ringraziare il Presidente del Molise Donato Toma e l’assessore Vincenzo Niro per l’importante scelta fatta in relazione alle migliorie da apportare allo stadio. Ringrazio anche il Sindaco Roberto Gravina e l’’assessore Luca Praitano per la disponibilità e l’impegno intrapreso anche dal Comune di Campobasso: siamo convinti che un club tra i professionisti con uno stadio rinnovato darebbe lustro a tutta la regione. L’unita di intenti che percepiamo ci fa molto piacere ed è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi comuni”.