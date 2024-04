Campi di calcetto in aree degradate: incontro a New York tra il Comune di Palermo e il City Group (FOTO)

Incontro a New York tra il Comune di Palermo (rappresentato dall’Assessore allo Sport, Alessandro Anello, e dall’assessore alla Rigenerazione urbana, Maurizio Carta) e Paul Jeffries, direttore esecutivo della Fondazione del City Group che si occupa di progetti di sviluppo comunitario.

Le parti sono passate alla fase operativa di un progetto di rigenerazione urbana di alcune aree degradate del capoluogo siciliano, attraverso la realizzazione, gestione condivisa e cooperazione con le comunità locali di campi di calcetto mirati al benessere delle comunità locali e per valorizzare i luoghi pubblici. Di seguito il post pubblicato da Alessandro Anello sul suo profilo Facebook:

“A New York insieme con l’assessore Maurizio Carta abbiamo incontrato Paul Jeffries, dirigente del City Group, holding proprietaria del pacchetto di maggioranza del Palermo calcio, con cui abbiamo confermato, dopo la prima riunione a Palermo a metà marzo, il progetto di riqualificazione di alcune aree degradate della città dove sorgeranno campi di calcetto.

A New York sono state riqualificate 54 aree, a Palermo faremo fino a 10 interventi grazie ai fondi del City Group. Siamo al lavoro per individuare gli spazi. I campi poi saranno dati in gestione a società e associazioni del territorio che insieme con i tecnici del City Group organizzeranno attività sportive per i giovani”.