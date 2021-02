Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Monza, Luca Campedelli, presidente del Chievo Verona, ha commentato duramente la terna arbitrale dopo la sconfitta col Monza:

«Devo dire che con oggi abbiamo raggiunto l’apice di un campionato volto a danneggiare il Chievo in maniera pesante. Ormai credo che sia la quarta o quinta partita se non di più dove gli arbitri incidono in maniera pesante.





Non sono abituato a lamentarmi perché non fa parte del mio essere e parto sempre dal presupposto che possono sbagliare ma degli errori gravi come sono stati fatti oggi, sono inaccettabili e intollerabili. Qua non mi si venga a parlare di VAR o non VAR.

Qua ci sono dei guardalinee che non sono in grado di fare il loro lavoro e c’è un arbitro che non è in grado di far proprio lavoro. Ha arbitrato, a mio modesto modo di vedere, a senso unico e come tale questo va fermato. Va fermata tutta la terna, è qualcosa di inaccettabile».