Il tecnico del Licata, Campanella, ha parlato di calciomercato ai microfoni di “Licata Channel”. Ecco le sue parole: «Spero arrivi qualche nuovo innesto per rinforzare la rosa. Senza voler offendere nessuno, contro il Marina in panchina potevo inserire solo Cassaro e Doda, oltre a Manfrè che è un attaccante. C’era Ceesay in difficoltà, avrei voluto inserire un altro centrocampista ma non è stato possibile. La società sa cosa voglio, ma è inutile prendere qualcuno tanto per, qua deve venire solo gente che fa al caso nostro. L’ultima parola spetta a me, anche perché se prendono qualcuno che non voglio, non lo faccio giocare».