Campagna abbonamenti Palermo: la reazione di un piccolo tifoso alla sorpresa del papà (VIDEO)

Nella giornata di oggi, lunedì 12 agosto, il Palermo ha annunciato che è stato superato il record degli abbonati della scorsa stagione (2023-24). Infatti i rosanero ha annunciato che sono state emesse 12.743 tessere per il prossimo campionato, che inizierà venerdì 16 agosto in casa del Brescia. Tra questi tifosi c’è anche il piccolo Tommy, giovanissimo tifoso che, come si vede dal video postato sui social dal club siciliano, ha reagito emozionandosi alla sorpresa fatta dal padre:

