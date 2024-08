Brescia-Palermo: biglietti in vendita nel settore ospiti. Le info

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Palermo ha comunicato che è stata aperta la vendita dei biglietti per la prima di giornata di campionato contro il Brescia, in programma venerdì 16 agosto allo stadio Mario Rigamonti:

“I biglietti per la partita tra Brescia e Palermo, in programma venerdì 16 agosto alle ore 20.30 presso lo stadio Mario Rigamonti, sono in vendita sul circuito Ticketone fino alle ore 19.00 di giovedì 15 agosto, online su https://sport.ticketone.it/catalog/event-detail/it/50396/90600642/brescia-vs-palermo-serie-bkt e nei punti vendita Ticketone.

I tifosi rosanero residenti nella provincia di Palermo potranno acquistare i tagliandi esclusivamente nel settore ospiti, solo se in possesso della fidelity card SiamoAquile.

I tifosi rosanero non residenti nella provincia di Palermo potranno acquistare i tagliandi per il settore ospiti solo se in possesso della fidelity card SiamoAquile.

Il prezzo unico del biglietto per il settore ospiti è di € 20,00 + € 2,00 d.p.

Sarà necessario stampare il proprio titolo per accedere al settore ospiti (ingresso consentito a partire dalle ore 19.00).

Prima dell’acquisto sarà necessario collegarsi su https://sport.ticketone.it/search, cliccare sul menù in alto a destra e poi su “AUTORIZZAZIONE TESSERE”, inserire i campi obbligatori tra cui il numero di tessera di 12 cifre della fidelity.

Dopo la procedura di “Autorizzazione Tessera”, prima di completare l’acquisto del biglietto online verrà richiesto, oltre il numero tessera fidelity, il “Codice Sicurezza (Listicket)”. Questo codice è un codice di 6 cifre che equivale a giorno, mese e anno (ggmmaa) di nascita dell’acquirente.

Esempio: l’acquirente nato nel 15/03/1976 dovrà inserire come codice di sicurezza 150376.

L’autorizzazione è istantanea e una volta completata si potrà acquistare sul sito Ticketone il biglietto per il settore ospiti”.