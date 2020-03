Cambia ancora una volta in modulo per l’autocertificazione degli spostamenti degli italiani in tempo di emergenza da coronavius. Lo ha annunciato oggi il capo della Polizia, Franco Gabrielli. “Sono cambiate ancora le disposizioni” e dunque nelle prossime ore si avrà un nuovo modulo per autocertificare i propri i movimenti necessari, ha spiegato Gabrielli a SkyTg24. Sull’autocertificazione “sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo, anche per intercettare i quesiti che arrivano dai cittadini” ha sottolineato il numero uno della polizia.