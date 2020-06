Dopo la giornata di ieri, sembra ormai accantonata l’ipotesi di della Diretta Gol in chiaro: troppe le finestre in cui sono state distribuite le partite. Per 2 o 3 turni, dunque – ancora non è chiaro, ma saranno comunque soltanto i primi dopo la ripresa del campionato -, ci sarà una gara visibile a tutti. Se sarà tra quelle di Sky, verrà trasmessa da TV8. Altrimenti, qualora rientrasse nel gruppo di Dazn, verrà aperto il segnale streaming. Nei giorni scorsi, come riportato da “corrieredellosport.it”, anche Rai e Mediaset avevano avanzato la richiesta di poter diffondere quella partita, rimarcando come quel tipo di diritti non fosse stato oggetto di un’acquisizione sul mercato. Non sarà così, ma come premesso la tv pubblica e il Biscione otterranno una netta riduzione dell’embargo per la trasmissione degli highlights. Di fatto, per la Rai verrà azzerato o quasi, permettendo la creazione di una nuova versione di 90º Minuto: non ci sarà più la necessità della consueta e lunga introduzione parlata, ma si potrà dare immediatamente spazio alle immagini. Peraltro, se la diffusione di una partita in chiaro dovrebbe durare al massimo qualche giornata, l’embargo ridotto invece potrebbe avere validità fino al termine del campionato.