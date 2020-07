Nunzio Calogero, direttore generale del Marina di Ragusa, ha annunciato un possibile accordo con il Palermo per la crescita dei giovani. Ecco quanto ha dichiarato ai microfoni ufficiali del club: «Stiamo lavorando per creare un accordo costruttivo col Palermo calcio, ci siamo incontrati con i rosanero per una collaborazione per la crescita dei nostri giovani, il Marina non è un punto di arrivo ma di partenza dei nostri giovani. Facciamo calcio non per noi ma per dare visibilità al territorio, siamo una realtà importante per questa provincia e qualunque imprenditore ibleo voglia avvicinarsi o aiutarci sarà il benvenuto».