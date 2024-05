Caligara e i suoi «fratelli», i rosa bucati ancora da fuori area

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sugli avversari che hanno fatto male al Palermo.

La dichiarazione di Matteo Brunori dopo il deludente pareggio 2-2 del Palermo contro l’Ascoli riflette perfettamente la frustrazione del capitano e mette in luce una delle debolezze chiave del team questa stagione: la vulnerabilità ai tiri da fuori area.

Analisi del Gol di Caligara e della Difesa del Palermo

Il gol di Alberto Caligara, che ha eguagliato il punteggio nei minuti finali del match, è stato un duro colpo per il Palermo. Desplanches, nonostante un precedente salvataggio su Nestorovski, non è riuscito a fermare il potente tiro da fuori area di Caligara, un problema ricorrente per la squadra quest’anno.

Statistiche Preoccupanti:

Il Palermo ha subito 12 reti da fuori area su 53 totali in campionato, il che costituisce circa il 23% dei gol incassati. Questo indica non solo la bravura dei tiratori avversari ma anche un piazzamento imperfetto del Palermo sia in porta che in difesa.

Ripercussioni sui Risultati del Campionato Questi gol da fuori area hanno avuto un impatto significativo sui risultati del Palermo:

Gol simili hanno causato pareggi o sconfitte in molte occasioni. Tre di questi gol sono stati segnati nei momenti cruciali delle partite, spesso nei minuti finali, trasformando in maniera drammatica l’esito delle partite.

Autori dei Tiri da Fuori

Una serie di giocatori hanno trovato la rete contro il Palermo da fuori area: Tra gli altri, Canotto (Cosenza), Ciervo (Südtirol), Reca (Spezia), e Mihaila (Parma) hanno tutti segnato in questo modo.

Implicazioni per i Playoff

L’approccio al gioco del Palermo nei playoff sarà decisivo. Michele Mignani, l’allenatore, dovrà concentrarsi su questo aspetto critico:

Difesa migliorata: È essenziale rafforzare la resistenza contro i tiri da fuori area, data l’alta qualità e intensità dei playoff. Meno esitazioni: Minimizzare le indecisioni in difesa sarà cruciale per evitare di concedere opportunità agli avversari.

Conclusione

L’abilità del Palermo di affrontare e migliorare la difesa contro i tiri da distanza sarà fondamentale per le loro speranze di successo nei playoff. La capacità di adattarsi e correggere questa vulnerabilità potrebbe definire il loro destino nella lotta per la promozione in Serie A.